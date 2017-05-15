كشف الداعية الإسلامي أحمد صبري، عن وصايا الرسول -صلى الله عليه وسلم- للقضاء على الغضب، موضحًا أن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم أولى الوصايا التي تقضي على الغضب.

وتابع “صبري” خلال برنامجه “فتاوى” المذاع على فضائية “الحياة” مساء اليوم الاثنين، أن الرسول أوصانا بالسكوت والصمت أثناء الغضب، لأن الكلام واتخاذ القرارات وقت الغضب تكون خاطئة، مستشهدًا بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: “إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس ؛ فإن ذهب عنه الغضب و إلا فليضطجع”.

ونوه الداعية الإسلامي بأن من وصايا الرسول للقضاء على الغضب أن يكتم غيظه وغضبه، مستدلًا بقوله -صلى الله عليه وسلم-: “من كظم غيظا، وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور ما شاء”.