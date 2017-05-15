وصل مسئولون أمريكيون مختصون بالشأن الكوري إلى سول اليوم الاثنين، في زيارة رسمية تستغرق يومين للتحضير لعقد مباحثات قمة بين الرئيس الكوري مون جيه-إن، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال مات بوتينجر مدير دائرة شرق آسيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي إنه سينقل - خلال الزيارة - تهنئة أرسلها الرئيس ترامب إلى الرئيس الكوري المنتخب حديثا مون جيه-إن وإدارته بمناسبة الفوز بالانتخابات وتنصيبه رئيسا لبلاده.

ونقلت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية عن بوتينجر قوله لدى وصوله إلى سول مساء اليوم “تأتي زيارتي إلى سول لنقل التهنئة أيضا إلى الشعب لنجاحه ودوره في انتقال السلطة بشكل ديمقراطي في كوريا الجنوبية”، وامتدح بوتيجر كوريا قائلا “إنها تعد مصدرا للإلهام لدول المنطقة والعالم بأسره”.

وأضاف بوتينجر قائلا “جئنا لمراجعة نتائج المباحثات عبر الهاتف التي أجريت الأسبوع الماضي بين الرئيس الكوري والرئيس الأمريكي، ونأمل أن تتطرق المناقشات مع الجانب الكوري للمزيد من القضايا الهامة بين البلدين”.

ويمثل بوتيجر أول مسئول أمريكي رفيع المستوى يقوم بزيارة رسمية إلى سول منذ تنصيب مون جيه-إن رئيسا لكوريا الجنوبية يوم الأربعاء الماضي.

ومن المقرر أن يلتقي المسئولون الأمريكيون بعدد من المسؤولين الكوريين من القصر الرئاسي (البيت الأزرق) ووزارة الخارجية الكورية لمناقشة توقيت الزيارة والمسائل الأخرى الهامة المتعلقة بمباحثات القمة بين رئيسي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.