شحاته : المؤتمر يستعرض الأحدث عالمياً فى الإنشاءات وآلية الإستفادة منها بالمشروعات القومية



تنطلق فاعليات المؤتمر الدولى جيوميست 2017 خلال الفترة من 15 إلى 19 يوليو المقبل بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان “نحو بنية تحتيه مستدامة فى مصر والشرق الأوسط” برعاية وزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل وتنظم المؤتمر المجموعة المصرية للهندسة الجيوتقينية والبنية التحتية “SSIGE” بالشراكة مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء (HBRC) التابع لوزارة الإسكان،

وقال الدكتور هانى فاروق شحاتة المدير التنفيذى للمجموعة المصرية للهندسة الجيوتقينية والبنية التحتية وأمين عام المؤتمر إن جلسات المؤتمر تتضمن نقاشات متعددة عن الأحدث عالمياً فى مجال الإنشاءات والتنمية المستدامة والبنية التحتية وكيفية الإستفادة منها فى المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية وزيادة معدلات التنمية .

ويشارك فى المؤتمر مجموعة كبيرة من الخبراء المحليين الدوليين من أكثر من 30 دولة، والذين يلقون محاضرات أساسية وورش عمل ونقاشات تفاعلية فى كافة مجالات البنية التحتية وكيفية التحول من التقدم البحثى إلى الحكمة فى التنفيذ للوصول إلى الإستدامة فى المشروعات فى ظل التطور السريع فى إستخدام التكنولوجيا والخامات الصديقة للبيئة.

أضاف شحاتة أن المؤتمر يستعرض بعض المشروعات القومية التى تنفذها الدولة عبر مجموعة من الممثلين لبعض الجهات بما فى ذلك منطقة محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والقومى للطرق والمليون وحدة وكيفية الإستفادة من نقاشات المؤتمر فى تنفيذها بما يحقق التنمية المستدامة فى مشروعات التنمية بمصر.

وأرجع أمين عام المؤتمر إختيار مدينة شرم الشيخ لإقامة المؤتمر إلى المساهمة فى تشجيع السياحة المصرية خاصة أن المؤتمر يستضيف عدد كبير من الخبراء من كافة أنحاء العالم والتى ستتاح لهم فرصة التعرف على مدينة السلام.

والجدير بالذكر أنه من المتوقع أن ينمو قطاع الإنشاءات فى مصر بنسبة 70٪، من 7.2 مليار دولار في عام 2012 إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2020، وهو الأمر الذي يجعل مصر فى حاجة ماسة لأن تستدعي التكنولوجيا والآليات الحديثة المستخدمة بالفعل فى العديد من الدول الأجنبية لكي يتم عرضها ومناقشتها مع الشركات والمهندسين العاملين بمصر، من أجل أن تحقيق الهدف المنشود من تلك المشاريع القومية الهامة على أكمل وجه.

ويشارك فى المؤتمر أيضاً عدد كبير من الجهات الدولية المتخصصة و منها الجمعية المصرية للإنفاق التابعة للجمعية الدولية للانفاق بسويسرا “ITA” والجمعية العربية للطرق والتابعة للجمعية الدولية للطرق فى أمريكا “IRF” ومجلس بحوث النقل الأمريكى “TRB” والجمعية الأمريكية للهندسة المدنية ASCE والجمعية البريطانية للهندسة المدنية “ICE”والجمعية الدولية لمراقبة السلامة الإنشائية لمنشاءات البنية التحتية “ISHMII” والجمعية الدولية للرصف والاسفلت والجمعية الدولية لمقاولى تنفيذ الأعمال الأساسية العميقة ولفيف آخر من الجمعيات والإتحادات الدولية المتخصصة فى مجال الإنشاءات والبني التحتية المستدامة.

وتعد المجموعة المصرية للهندسة الجيوتقينية والبنية التحتيه “SSIGE” أحد رواد البحث العلمي “الذي يخدم الواقع العملي” فى مجالات الإنشاءات والبنية التحتية المستدامة فى مصر والشرق الأوسط، وتعد الوحيدة فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط والتى تقوم بإصدار مجلة علمية دولية بالإشتراك مع الناشر الدولي ذو السيط الواسع فى العالم “سبرنجر، ألمانيا”. تقوم المجلة بنشر أفضل وأقوي الأبحاث المحلية والدولية فى مجال الإنشاءات والبنية التحتية بعد مراجعة دقيقة من خلال المختصين الدوليين فى كل مجال على حدى.

كما تعد المجموعة أيضاً الوحيدة على مستوي مصر والشرق الأوسط والتى تقوم بنشر سلسلة مراجع “كتب علمية” مع ذلك الناشر الدولى، لكي تقوم بسد الفجوة بين التقدم فى البحث العلمي وكيفية التحول إلى الحكمة فى تنفيذ مشروعات الإنشاءات والبنية التحتية فى مصر والشرق الأوسط.

ويتبع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء (HBRC) وزارة الإسكان، والذي يقوم بأهم دور فى الواقع الهندسي ألا وهو إصدار الأكواد المصرية للتصميم والمواصفات الفنية لمواد البناء والتى تعتبر الحدود الدنيا والتى يجب ألا يقل عنها أي مهندس أثناء تنفيذ أى مشروع فى مصر.

وتعد سلسلة مؤتمرات جيوميست الدولية تنظمها المجموعة المصرية “SSIGE” كل عام فى إحدي دول الشرق الأوسط، والتى سيتم استضافة مؤتمر الإنطلاق “الأول” من تلك السلسلة فى مصر بمدينة السلام “شرم الشيخ” فى يوليو المقبل.