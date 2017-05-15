القاهرة .. تستأنف محكمة جنايات القاهرة غدا محاكمة 20 متهما من عناصر خلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم داعش بدولة ليبيا،بمقر معهد امناء الشرطة الساعة 10 صباحا .

القاهرة .. تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشـروع الموازنــة العامــة للدولــة وخطــة التنميـة الاقتصــادية والاجتماعيــة للســنة الماليــة 2017/2018، غدا الثلاثاء بمقر المجلس، وذلك لقطاعي الخدمات العامة والتنمية الإدارية، ومنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات .

القاهرة .. تعقد منظمة المرأة العربية جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول (المرأة العربية والأجندة التنموية 2030 نحو دعم الجهود الوطنية والإقليمية) والتي تعقدها المنظمة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الساعة الواحدة ظهر غد بفندق “نايل ريتز كارلتون” .

القاهرة .. ينظم المجلس القومى للمرأة مؤتمراموسعا بعنوان “معاً.. فى خدمة الوطن” بحضور وزير الأوقاف ، والانبا دانيال أسقف المعادى مفوض من قداسة البابا تواضروس بابا الاسكندرية بفندق بيراميزا الدقى .

القاهرة .. تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غدا مؤتمراجتماع خبراء إقليمي بالتعاون والتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل التشاور واعتماد الاستراتيجية الإقليمية لمركز سرس الليان الإقليمي في تعليم الكبار.

القاهرة .. تعقد محافظة القاهرة غدا اجتماع المجلس التنفيذي برئاسة محافظ القاهرة وبحضور نواب المحافظ والسكرتير العام ورؤساء الاحياء بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة القاهرة،الساعة 10 صباحا

القاهرة .. يستضيف المتحف القومي للحضارة المصرية غدا احتفال اللجنة الوطنية المصرية للمجلس الدولي للمتاحف باليوم العالمي للمتاحف.

القاهرة .. يستضيف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصــــاء، غدا الثلاثاء ، المؤتمر الدولى الـ42 للإحصـــاء وتكنولوجيا المعلومــــات والتنمية، وذلك بمقــره في مدينة نصر ؛ سيتم عقد المؤتمر بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعـــة والإصــــلاح الإداري، اللواء أبو بكر الجندي رئيس “الإحصاء”، والدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، رئيس المؤتمر.

الخارجة .. يعقد مركز إعلام الخارجة ندوة غدا الثلاثاء بقرية بغداد، بالتنسيق مع المجلس القومى للسكان والوحدة المحلية للقرية، تتضمن محاضرتين الأولى حول الموروثات الاجتماعية وعلاقتها بالتباين السكاني حول وسائل تنظيم الأسرة ممتدة المفعول.

القاهرة .. يستقبل مسرح النهار طلاب وحدة الإسكندرية التابعة للمعهد العالى للفنون المسرحية بعرضهم المسرحى “صخب القبور”، في تمام السابعة مساء غد.

القاهرة .. تنظم كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة غدا الثلاثاء “ورشة النظرية والتطبيق”بالتعاون مع البرنامج الثقافي العربي بقسم الحضارات العربية والإسلامية، يتحدث فيها الكاتب اللبناني عباس بيضون.

الزقازيق .. تعقد الهيئة العامة للاستعلامات بالزقازيق غدا مؤتمرا هاما تحت عنوان ” مصر تحارب الإرهاب “بقاعة المؤتمرات بمجمع إعلام الزقازيق ؛ يتحدث فيه اللواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز امن الدولة الاسبق واللواء احمد عبدالحليم لمستشار باكاديمية ناصر العسكرية والخبير العسكري المعروف والفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز واللواء رضا طبلية مدير امن الشرقية.

الزقازيق .. يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، غدا ، فعاليات ملتقى تشغيل بالساحة الشعبية بمدينة فاقوس، الذي تنظمه الوزارة ممثلة في مديرية القوى العاملة بالمحافظة، ويشارك فيه أكثر من 40 شركة ومصنعًا، توفر 3500 فرصة عمل في جميع التخصصات والمهن والمؤهلات وبدون، بالصالحية الجديدة والعاشر وفاقوس، فضلًا عن مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، والصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروعك “البوابة الخضراء” للمحافظة.

القاهرة .. تقيم دار آفاق ندوة لمناقشة ديوان “أشياء ليس لها كلمات” للشاعر جرجس شكري في السابعة مساء غد ، بوسط البلد بميدان طلعت حرب يناقش الديوان كل من الناقد الدكتور محمد بدوي والناقد الدكتور محمد بريري والناقد الدكتور رضا عطية.

القاهرة .. يستضيف المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط غدا الثلاثاء احتفال اللجنة المصرية للمجلس الدولي للمتاحف باليوم العالمي للمتاحف، والذي يوافق 18 مايو من كل عام، ويستمر لمدة 3 أيام بالمتحف تحت رعاية الدكتور خالد العناني وزير الآثار.

القاهرة .. ينظم المركز الدولي للكتاب التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب، ندوة لمناقشة كتاب “الحضارة المصرية فى العصر القبطى الأول مصر المسيحية من القرن الأول حتى الثامن الميلادى، للدكتور ميخائيل مكسى إسكندر، فى تمام الساعة السادسة مساء غد.

القاهرة .. يستضيف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصــــاء، غدا الثلاثاء المؤتمر الدولى الـ42 للإحصـــاء وتكنولوجيا المعلومــــات والتنميــــة، وذلك بمقــر الجهــاز بمدينة نصر .

القاهرة .. يحيي فريق الحور أول فريق انشاد دينى من الفتيات فقط حفل انشاد دينى على خشبة مسرح الحكمة بساقية الصاوى بالزمالك في تمام الساعة السابعة و النصف مساء غد .

القاهرة .. تقام ندوة بعنوان ” التغذية السليمة في رمضان ” و تقام الندوة بقاعة الكلمة بساقية الصاوى بالزمالك فى تمام الساعة السابعة مساء غد و يحاضر فى الندوة الدكتور وحيد أحمد وحيد .

المنصورة .. يستقبل الدكتور / أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية المواطنين الراغبين في عرض مشكلاتهم وطلباتهم فى إطار لقاء مفتوح فى التاسعة والنصف من صباح غد بحضور القيادات التنفيذية والمحلية وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة .

المنصورة .. يقوم محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوى فى السادسة من مساء غد بزيارة لدير القديسة دميانة شمال مركز بلقاس بمناسبة الاحتفال السنوى بذكرى مولد القديسة يرافقه نخبة من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية وكبار المسئولين من مدنيين وعسكريين .

المنصورة .. تبدأ فى العاشرة من صباح غد ورشة عمل تدريبية لفن صناعة التطريز للفتيات بقصر ثقافة نعمان عاشور بمدينة ميت غمر وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرأة بالهيئة العامة لقصور الثقافة وتستمر فعاليات الورشة أحد عشر يوماً .

المنصورة .. تختتم فى الحادية عشر وخمسة وأربعون دقيقة من ظهر غد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الحالى بالمدارس الثانوية بالدقهلية والتى استمرت سبعة أيام .