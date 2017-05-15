غادر القاهرة اليوم الاثنين، فضيلة الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية- متوجها إلى الجزائر؛ للمشاركة في فعاليات الملتقى الدولي الثالث عشر للمذهب المالكي، الذي تنظمه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بولاية عين الدلفي بالجزائر، برعاية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

يأتي الملتقى الذي يعقد في الفترة من 16 إلى 17 مايو 2017 بعنوان: “التجديد في المذهب المالكي”، ويحضره عدد كبير من كبار العلماء والفقهاء من مختلف مناطق الوطن العربي والإسلامي.

ويتناول الملتقى عدة محاور مهمة في تجديد الفقه المالكي، من بينها: مبادئ التجديد في الفقه المالكي، تحقيق التراث الفقهي المالكي، التجديد في التأليف والتصنيف، توظيف الفقه المالكي، تجديد المضامين، ملامح التجديد في الفتوى والنوازل، دور وسائل التواصل في تجديد الفقه المالكي، والمذهب المالكي والتحديات المعاصرة.