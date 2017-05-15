الملحق الثقافي المصري: 4500 طالب ببرنامج أبناؤنا بالخارج في الكويت2017-05-15 17:21:11
قال الملحق الثقافي المصري بالكويت نبيل بهجت، إن عدد الطلاب المصريين المقيدين بنظام “أبناؤنا في الخارج” بالكويت وصل إلى 4500 طالب يكملون دراستهم بالكويت حتى الصف الثاني الثانوي ثم يدرسون الصف الثالث الثانوي بمصر للحصول على شهادة الثانوية العامة.
وأضاف في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين أن ملتقى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، الذي أقيم بالمكتب الثقافي المصري بالكويت ونظمته مؤسسة (أخبار اليوم) واختتم الليلة الماضية أعطى فرصة لأولياء الأمور من أبناء الجالية المصرية المقيمة بالكويت للاطلاع على برامج التعليم المختلفة التي تقدمها الجامعات المصرية سواء الحكومية او الخاصة بالإضافة إلى الرد على جميع استفسارتهم حول التحاق أبنائهم بالجامعات المصرية من خلال تواجد ممثلة وزارة التعليم العالي في الملتقى الدكتورة هويدا إسماعيل وكيل الوزارة لشئون الطلاب الوافدين.
وأشار بهجت إلى أن ملتقى الجامعات المصرية - الذي أقيم تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار وافتتحه السفير المصري بالكويت ياسر عاطف - حرص على جمع مختلف الجامعات سواء في التخصصات العلمية والأدبية مع مراعاة التنوع الجغرافي فكانت هناك جامعات من أسوان وحتى حلوان وهناك جامعات مهتمة بالتكنولجيا مثل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعات لها اهتمامات فنية من خلال برامج لتدريس المسرح والسينما مثل جامعة بدر والتي ستبدأ تدريس هذه البرامج قريبا.
وأوضح بهجت أن الملتقى جاء تحت عنوان “التعليم المصري بيئه آمنة ” لأنها بيئة بتحتضن الطالب المصري في عادات وتقاليد وتفاصيل هي قريبة إلى ذهنه مما نشأ فيه ومما نريد ان يكون عليها، لافتا الى ان هذا المعرض مؤسس على فكرة أساسية هي استقطاب الطلاب المصريين الذين يقيمون خارج مصر للالتحاق بالمرحلة الجامعية في بلدهم الأم مصر لتدعيم انتمائهم إلى وطنهم وغرس القيم والمباديء المصرية داخلهم لأننا إذا لم نقوم بذلك سيكون لديهم انتماءات اخرى ربما تأتي بآثار غير إيجابية ومن المهم أن نوجه خطابنا اليهم و يكون خطاب استثمار لامكانيتهم ومواهبهم وانتماءاتهم الوطنية.
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