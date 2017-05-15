أكد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حرصه الشديد ورغبته الكبيرة للبقاء في مهمته على رأس القيادة الفنية للفريق الأول للنادي الأهلي؛ لتحقيق أهداف الفريق، وإسعاد الجماهير بالتتويج ببطولة الدوري العام، والمنافسة على كل البطولات.

وأوضح البدري، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أنه لا يفكر في الرحيل عن ناديه، وأنه تحت رهن إشارة مجلس إدارة ناديه وجماهيره، نافيا مزاعم البعض وحملات التشكيك بانشغاله في أية أمور شخصية بتأكيده على اهتمامه وسعيه في حسم بطولة الدوري، والتأهل بدوري أبطال أفريقيا.

وقال إنه يقدر الدور المكلف به من قبل مجلس الإدارة، وأيضًا ثقة الجماهير فيه، ويعرف حجم مسئوليته تجاه ناديه بمجلس إداراته وجماهيره، وعشاقه في كل مكان مستنكرًا محاولات البعض بالزج باسمه بتفسير بعض تصريحاته بصورة خاطئة وتحريفها بشكل مغلوط بهدف إحداث فتنة، وهدم الاستقرار الذي ينعم به الفريق.

وأضاف البدري أنه مستمر في مواصلة العمل بكل قوة لوضع فريقه على الطريق الصحيح في كل المنافسات، دون الالتفات إلى الحملة الممنهجة التي يتعرض لها، رغم تحقيق الفريق لانتصارات وضعته على قمة الدوري الممتاز، وعدم الخسارة منذ بداية الموسم.

وطمأن المدير الفني، المهندس محمود طاهر رئيس النادي، في اتصال هاتفي، على أحوال الفريق، نافيًا له عدم وجود أية رغبة أخرى سوى التفكير في خدمة ومصلحة الفريق.