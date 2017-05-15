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أوقاف البحيرة تخصص 166 مسجدا للاعتكاف خلال شهر رمضان
وزارة الأوقاف

أوقاف البحيرة تخصص 166 مسجدا للاعتكاف خلال شهر رمضان

2017-05-15 17:15:57
أ ش أ

قال فضيلة الشيخ الدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، إنه تم تخصيص 166 مسجدا لإحياء سنة الاعتكاف خلال شهر رمضان الكريم.

وأضاف شعلان، في تصريح اليوم الاثنين، أنه تم تجهيز 286 ساحة للصلاة بالإضافة إلى الدروس اليومية على مستوى الأئمة عقب صلاه العصر يوميا خلال الشهر، بالإضافة إلى إقامة 10 ملتقيات فكرية بالمساجد الكبرى، وتنظيم 3 آلاف قافله دعوية.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة إلى أنه يوجد 8582 مسجدا حكوميا، و634 زاوية تابعة لإشراف مديرية الأوقاف.

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