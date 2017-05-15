أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية (كود البورصة المصرية CCAP.CA) – وهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية بمصر وأفريقيا – عن قيام شركتي أسيك للأسمنت وأسيك للأسمنت دجلفة أوف شور (البائعون”) التابعتان لها في قطاع الأسمنت والإنشاءات، بإتمام عملية التخارج من كامل حصتهم بشركة شركة أسيك الجزائر للأسمنت (AACC) لصالح مستثمر جزائري، في صفقة تقدر قيمتها بما يعادل 60 مليون دولار أمريكي.

وكانت ملكية شركة القلعة تبلغ حوالي 37% من شركة أسيك الجزائر للأسمنت بصورة غير مباشرة، والتي حصلت على التراخيص اللازمة لإنشاء مصنع أسمنت تبلغ إجمالي طاقته الإنتاجية 3.0 مليون طن أسمنت سنويًا بمدينة دجلفة في الجزائر، علمًا بأن الشركات البائعة التابعة للقلعة تعمل حاليًا على تلبية متطلبات الحكومة الجزائرية لتحويل قيمة الصفقة.

وتأتي الصفقة المذكورة ضمن مساعي شركة القلعة للتخارج من الأصول غير الأساسية وتحجيم المخاطر الاستثمارية ومواصلة خفض المديونيات على مستوى شركة القلعة والشركات التابعة. وقد مرت الشركة خلال العام الماضي بمجموعة من التحولات الجذرية من أجل دعم وتنمية الاستثمارات الرئيسية ومشروعات القيمة المضافة، بالتزامن مع التعجيل بخطة التخارج من المشروعات الأخرى نجحت الشركة خلال عام 2016 في بيع كامل حصتها من أسهم شركة العجيزي الدولية للتنمية الاقتصادية، وشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر، وشركة مصر لصناعة الزجاج والشركة المتحدة لصناعة العبوات الزجاجية.

وفي هذا السياق أكد الدكتور أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن الإدارة ستواصل تركيزها على تنمية استثمارات الشركة في قطاعات محورية من أجل الاستفادة من قدرتها المتزايدة على النمو، ويشمل ذلك مشروع الشركة المصرية للتكرير الذي أوشكت الشركة على استكماله، فضلاً عن شركة طاقة عربية التي تعد أكير شركة تابعة للقطاع الخاص في مشروعات توزيع الطاقة.