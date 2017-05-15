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استقالة عضو مؤسس بحزب الجماعة الإسلامية اعتراضا على انتخاب طارق الزمر
الدكتور طارق الزمر

استقالة عضو مؤسس بحزب الجماعة الإسلامية اعتراضا على انتخاب طارق الزمر

2017-05-15 17:30:17
متابعات

أعلن منتصر عمران، العضو المؤسس بحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، عن تقدمه باستقالته من الحزب اعتراضا على انتخاب طارق الزمر رئيسا له فى المؤتمر العام الذى جرى قبل أيام.

وقال “منتصر” فى بيان نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”: “كما علمت وتأكدت، فقد ضاقت بى صدور أعضاء الجماعة الإسلامية، من نقدى، بالإضافة إلى اعتراضى على سياسة الحزب واختيار معالى الدكتور طارق الزمر رئيسا للحزب، لذا أعلن استقالتى من الحزب رسميا، حتى لا يكون لى مبرر فى نقد كيان لا أنتمى له.. مع خالص تحياتى للجميع”.

كانت نتائج انتخابات رئاسة حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، أسفرت عن فوز طارق الزمر بنسبة تصل إلى 52% من الأعضاء المشاركين فى التصويت.

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