

أشعل موسيقى من ولاية تينيسى النار فى نفسه عبر بث مباشر على موقع “فيس بوك” وتم نقله إلى المستشفى، إذ أظهر الفيديو الشاب صاحب الـ33 عامًا يجلس على قدميه على الأرض خارج بار “ميرفى” فى وسط مدينة ممفيس حيث كانت صديقته السابقة تعمل به، وبعد ذلك التقط علبة من الكيروسين، وصبها على نفسه وأشعل النيران

وقال شهود عيان إن النيران اشتعلت فيه من الرأس الى أخمص القدمين بينما كان يصرخ باتجاه الحانة المزدحمة، وأضاف أحد الشهود أن الأمر بدا وكأنه فيلم، مثل شخص يرتدى بدلة مقاومة للحريق”.

وأفيد بأن العديد من المارة حاولوا إطفاء النار عن طريق رمى القمصان والمعاطف والبطانيات فى محاولة لإنقاذه، وتم نقل الشاب إلى مستشفى محلى.

وعملت “فيس بوك” على سحب فيديو البث المباشر الذى يضم مشاهد تؤذى المشاعر الإنسانية.