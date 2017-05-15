قام مكتب هيئة الرقابة الإدارية في محافظة الأقصر بتنظيم حملة مكبرة على المجمعات الاستهلاكية وبدالي التموين والمتاجر وفروع السلاسل التجارية الكبرى بمدينة القرنة غرب الأقصر، بهدف التأكد من توافر السلع الأساسية بالأسواق، والاطمئنان على مدى جاهزية واستعداد تلك المنافذ لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وقامت الحملة التي قادها عضو مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر، وممثلين عن التموين والتجارة الداخلية والصحة والطب البيطري، بالتأكد من مدى جاهزية المنافذ لشهر رمضان الكريم، والكشف على صلاحية المواد الغذائية وأوزان السلع، ومدى توافر اللحوم والدواجن المجمدة التي توفرها الدولة، وتحرير المخالفات والمحاضر المخالفين.

وأطلعت الحملة علي الشهادات الصحية والأوراق الخاصة بالأماكن التي تم المرور عليها كما حرصت اللجنة على تلقي وسماع شكاوي المواطنين من ارتفاع الأسعار والنقص في بعض السلع وذلك في إطار دور الهيئة الرقابي وحرصها على متابعة الأسعار والخدمات المقدمة للمواطنين وسلامتهم.

وتمكنت الحملة من ضبط كميات من الدجاج المجمد والكبدة المجمدة والبرجر منتهية الصلاحية، كما أسفرت الحملة أيضا عن ضبط كميات كبيرة من عبوات العصائر غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وذلك بعدد من المتاجر والمجمعات التي تم المرور عليها، كما تم رصد كميات من الأرز والسكر السائب غير المعبأ في أحد منافذ “جمعيتي”، كما تم رصد عدم وجود شهادات صحية في بعض المحلات، وسوء حالة النظافة بعدد من المتاجر والمجمعات التي تم المرور عليها، وعدم تواجد بعض مديري الجمعيات أثناء المرور، وغلق بعض بدالي التموين وفروع مشروع جمعيتي أثناء توقيتات العمل الرسمية.

وحذرت الحملة الباعة والتجار من رفع الأسعار أو التلاعب بها وعدم استغلالهم لحاجة المواطنين أو القيام بعمليات الغش والخداع، كما وجهت بضرورة الحرص على مستوى النظافة وسلامة السلع وخاصة اللحوم وتوفير تهوية جيدة وتخزين مناسب لها حرصا على صحة المواطنين وتوفير وبيع كافة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.