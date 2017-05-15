حددت إدارة الوداد المغربي، 4 ملايين دولار لبدء التفاوض علي شراء “وليام جيبور”، مهاجم الفريق البيضاوي.

وشددت إدارة الوداد، علي أن بطاقة “جيبور” لن تقل عن 4 ملايين دولار، خاصة أن هناك مفاوضات مبدئية من قبل بعض المسئولين للقطبين في مصر الأهلي والزمالك.