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الوداد المغربي يحدد تسعيرة نهائية لشراء "جيبور"
وليام جيبور
وليام جيبور

الوداد المغربي يحدد تسعيرة نهائية لشراء "جيبور"

2017-05-15 17:01:20

حددت إدارة الوداد المغربي، 4 ملايين دولار لبدء التفاوض علي شراء “وليام جيبور”، مهاجم الفريق البيضاوي.

وشددت إدارة الوداد، علي أن بطاقة “جيبور” لن تقل عن 4 ملايين دولار، خاصة أن هناك مفاوضات مبدئية من قبل بعض المسئولين للقطبين في مصر الأهلي والزمالك.

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