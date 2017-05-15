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ملك الأردن يبحث مع رئيس هيئة الأركان الإيطالي جهود الحرب على الإرهاب
ملك الاردن عبدالله الثاني

ملك الأردن يبحث مع رئيس هيئة الأركان الإيطالي جهود الحرب على الإرهاب

2017-05-15 17:03:14

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول جوزيف فوتيل، ورئيس هيئة الأركان الإيطالي الفريق دانيلو إريكو، في لقائين منفصلين بقصر الحسينية اليوم الاثنين بعمان، علاقات التعاون الثنائي، وتطورات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى جهود الحرب على الإرهاب.

وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، أنه جرى خلال لقاء الملك عبدالله الثاني مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول جوزيف فوتيل، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، خصوصا في المجالات العسكرية.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية.

كما بحث العاهل الأردني خلال لقائه مع رئيس هيئة الأركان الإيطالي الفريق دانيلو إريكو، التطورات الإقليمية، وجهود الحرب على الإرهاب.
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين، خصوصا في المجالات العسكرية والدفاعية.

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