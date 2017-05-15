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نشوب حريق بالعاصمة الإدارية الجديدة
العاصمة الادارية الجديدة

نشوب حريق بالعاصمة الإدارية الجديدة

2017-05-15 17:33:09

نشب منذ قليل، حريق بأحد العقارات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وعلى الفور تم الدفع بـ7 سيارات إطفاء لإخماده بعدما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا بنشوب حريق بالعاصمة الإدارية الجديدة وعلى الفور تم الدفع بـ7 سيارات إطفاء لإخماده

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