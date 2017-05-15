في ضوء توجيهات رئيس قطاع الاثار الاسلامية والقبطية بأسوان قام مدير عام المنطقة بجولة تفقدية لمنطقة قبة المعداوي ومتابعة ماتم بها من ترميم اثري دقيق تحت اشراف وزارة الاثار متمثلة في منطقة اثار اسوان الاسلامية والقبطية ، وابداء اي ملاحيظ فنية من شانها رفع كفاءة الموقع الاثري واعاده الشيء الي اصله .

والجدير بالذكر ان ترميم قبة المعداوي الاثريه كان من اول الاولويات التي نادي بتنفيذها لانتهاء منها مساعد وزير الاثار منذ اكثر من عامين.