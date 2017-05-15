ندد الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بهروب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعدم تنفيذه حكم الحبس الصادر ضده في قضية الاستيلاء على المال العام.

وكتب “عيد” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” مش هنسى ولا هعتبره عادي وهفكرهم وأفضحهم وبكره الصبح هحط صورة حبيب العادلي في البروفايل بمناسبة مرور شهر وهو هارب أو متهرب أو متستر عليه”.

وأضاف: “حبيب العادلي اللي دافعوا عنه 14سنة وظلم آلاف المصريين، طلع حرامي حطوا صوره في البروفايل ولو ليوم، واكتبوا عنه 15أبريل صدر حكم بسجنه15مايو لسه حر”.

وأثارت الإعلامية لميس الحديدي الجدل بين الكثير من مشاهديها، منذ أسابيع، بعد أن تساءلت عن مكان ومصير وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، بعد تغيبه عن تنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدد سبع سنوات.

وأضافت “الحديدي” في برنامجها “هنا العاصمة”، المذاع على فضائية “cbc”: هناك أخبار تفيد بأن “العادلي” لم يقدم على نقض الحكم الصادر بحقه حتى الآن، ما يؤشر إلى أنه لا يخضع لتنفيذ العقوبة بأحد سجون الدولة”.