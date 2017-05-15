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نائب بـ"زراعة البرلمان": "والله هصوم 3 أيام لو مشاكل الفلاحين اتحلت"
مجلس النواب

نائب بـ"زراعة البرلمان": "والله هصوم 3 أيام لو مشاكل الفلاحين اتحلت"

2017-05-15 16:08:08
وكالات

انتقد النائب صابر عبد القوى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تجاهل وزارة الموارد المائية والرى لمشكلات الفلاحين وعدم الجدية فى التعامل مع طلباتهم، قائلا: “والله هصوم 3 أيام لو مشاكل الفلاحين اتحلت”.

وأوضح “عبد القوى”، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى، اليوم الاثنين، لمناقشة الموازنة العامة للعام المالى 2017/ 2018، برئاسة وكيل اللجنة النائب السيد حسن، أن هناك فلاحين فُرضت عليهم غرامات مالية كبيرة جدا، تصل فى بعض الأحيان إلى 44 ألف جنيه، تُحصّل فى صورة منافع.

وأشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان فى كلمته، إلى أنه تقدم بعدد من الطلبات للمهندس هانى دعبس، رئيس قطاع الرى بالوزارة، ولكن كل الطلبات لم تلق قبولا، وما زال الفلاحون يعانون من المشكلات القائمة.

من جانبه، علق النائب السيد حسن، وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، قائلا: “سنمنح المهندس هانى دعبس مهلة 24 ساعة لحل هذه الأزمة”، وبدوره توعد رئيس قطاع الرى بحل الأزمة خلال 24 ساعة على الأكثر، ورد وكيل اللجنة: “هتصوم يا سيادة النائب 3 أيام”.

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