جامعة جنوب الوادي تنظم فعاليات مؤتمر «قنا ضد الإرهاب»2017-05-15 16:08:50
حضر اللواء أيمن السيسي سكرتير عام محافظة قنا نائبا عن عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي وفضيلة الشيخ عباس شومان وكيل الأزهر الشريف نائبا عن فضيلة الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف فعاليات مؤتمر ” قنا ضد الإرهاب ” بجامعة جنوب الوادي بحضور السادة أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وعمد ومشايخ القبائل وعدد كبير من طلبة وطالبات الجامعة.
وأكد سكرتير عام محافظة قنا أن مصر تخوض معركة شرسة ضد الإرهاب دفاعا عن شعبها وأمنها القومي وأكد أن المعركة ضد الإرهاب هي معركة عملية وفكرية فلابد من العمل الثقافي بالتوازي مع العمل الأمني فالحرب ضد الإرهاب ليست معركة الدولة والجيش والشرطة فقط ولكن هي معركة مصر بكل فئاتها.
وأكد علي أهمية دور الأسرة ومناهج التعليم والجامعة والندوات التي يتم عقدها بالأندية الرياضية ومراكز الشباب والمساجد والكنائس بالتعريف بالمنهج الديني الصحيح وزرع ثقافة قبول الآخر والابتعاد عن التجريم والتكفير ورعاية الشباب وحمايتهم من الأفكار المسمومة التي يريد أن ينشرها الإرهابيين.
وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادي أن مصر بلد الأمن والأمان فهي ارض الحضارات والتاريخ والعلم فمصر تبنى السلام بيد وتحارب الإرهاب باليد الأخرى ولقد شهدنا في الفترة الماضية انطلاق العديد من المشروعات الزراعية والصناعية الكبرى بالإضافة إلي تأسيس مدن جديدة وطرق وأنفاق وكهرباء ومياه وأكد علي أهمية الجامعة كمنارة للعلم ودورها التنويري للمجتمع وان يكون لها الريادة في حل مشاكل المجتمع من خلال قوافل التنوير بالتعاون مع محافظة قنا والسادة النواب وكبار العائلات بالقرى والمدن.
وأوضح وكيل الأزهر الشريف أن الأزهر يساعد في نشر منهج الإسلام الوسطي حيث يدرس فيه 40 ألف طالب من مختلف دول العالم مؤكدا علي أن شعب مصر بكل طوائفه وجميع الديانات السماوية تنبذ العنف والتطرف مشيرا إلي أن مصر علي مر التاريخ دافعت عن الإسلام ضد قوات الاحتلال التي رجعت مهزومة بفضل تضافر جهود الشعب المصري مع جيشه وآخر هذه الحروب حرب أكتوبر المجيدة سنة 1973.
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