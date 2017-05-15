إستمرارا لحملات الدعم المستمرة من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، زار كل من البنك المصري لتنمية الصادرات ونوفارتس السويسرية للأدوية، مؤسسة بهية لتقديم الدعم المادي والمعنوي للمؤسسة الخيرية، هذا بالاضافة الى استعداد المؤسسة في 16 من مايو الحالي لاستقبال زيارة من وفد إفريقي من المتدربين لدي مركز التدريب والاستشارات البحثية بكلية التمريض بجامعة القاهرة ضمن البرنامج التدريبي “التغذية والعلاج الغذائي لممارسة التمريض”

في إطار هذا التعاون، قام البنك المصري لتنمية الصادرات بزيارة مؤسسة بهية في 14 من مايو الجاري والتبرع لتغطية تكاليف علاج عدد 50 جلسة كيماوي لمريضات بمركز بهية و ذلك لمساعدة هذا الصرح الطبي في توسعات عديدة و أجهزة طبية حديثة لمواكبة أحدث التكنولوجيا العالمية، ولضمان مستقبل صحي و آمل لمحاربات سرطان الثدي في مصر.

وأعربت ميرفت زهدي سلطان، رئيس مجلس إدارة بالبنك المصري لتنمية الصادرات، عن سعادته بهذا الدعم كون “بهية” من المؤسسات القوية و الفريدة من نوعها واهميه الوقوف بجانب الكيانات المؤثرة في المجتمع، مؤكده أن البنك المصري لتنمية الصادرات يحرص دائما على القيام بالعديد مشاريع المسؤولية الاجتماعية ويعمل دائما علي التوسع في مشاريع تنمية المجتمع والأسرة.

كما أتى ب 11 من مايو زيارة وتبرع من نوفارتس السويسرية للأدوية مُبشرة بالكثير من الإنجازات علي المدي القريب.

وصرح الدكتور الدكتور بسيوني أبوسيف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نوفارتس مصر قائلا:” نلتزم بخدمة المجتمع المصري، ونوجه اهتمامًا خاصًا للمرضى في مصر باعتبارهم أولوية قصوى لنا، ونفخر دائمًا بتنظيم المبادرات التي تهدف لدعمهم، كما نشارك بها بأقصى ما في وسعنا. إن مساعدة المرضي في مصر تعد مسئولية وهدف كل فرد في شركة نوفارتس، مؤسسة بهية تعمل باحترافية كبيرة لتواكب أحدث الطرق العالمية في علاج سرطان الثدي و هذا ما استطاعت تحقيقه بالفعل في الآونة الأخيرة ونوفارتس بدورها كشريك في العمل الطبي المصري الفعال يسعدها المشاركة في هذا و دعمه”.

ولا يعد هذا الدعم الأول من نوعه الذي تقدمه نوفارتس لمؤسسة بهية، فقد حرصت الشركة في وقت سابق هذا العام بتقديم برنامج تأهيلي للدعم النفسي بالتعاون مع الهلال الأحمر والذي هدف لرفع معنويات المرضى وتحفيزهم لبدء العلاج دون تردد.

وفي سياق متصل، تستعد “بهية ” في 16 من مايو لاستقبال وفد إفريقي من المتدربين لدي مركز التدريب والاستشارات البحثية بكلية التمريض بجامعة القاهرة ضمن البرنامج التدريبي “التغذية والعلاج الغذائي لممارسة التمريض” والذي يعقد بالتعاون مع الوكالة المصرية ومنظمة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا). وتأتي هذه الزيارة حاملة تبادل علمي رائع لكل من بهية و المتدربين من خلال تجول المتدربون فى أقسام مؤسسة بهية ومنها وحدة الكشف المبكر و قسم العلاج الطبيعي و قسم العلاج الكيماوي و قسم العلاج الإشعاعي.

من جانبه أكد د. أحمد حسن رئيس قسم طب الأورام بمركز بهية:” بهية كيان لكل المصريين و تفتح أبوابها لكل من يستطيع بدوره مساعدة محاربات سرطان الثدي و مثل هذا الدعم من المؤسسات الشامخة يجعل التطور بالمؤسسة أسهل و أسرع” مؤكدا حرص بهية علي التعاون الفعال بين كل مؤسسات الدولة من أجل غد أفضل و أقوي و أكثر سيطرة علي سرطان الثدي.

جدير بالذكر أن مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي هي مؤسسة خيرية غير هادفة للربح مشهرة برقم 761 لسنة 2016 تقدم جميع خدماتها بالمجان و تهدف لزيادة التوعية بأهمية الكشف المبكر الذي يرفع نسبة الشفاء إلى% 95 .