نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، بيانا حول جهود قوات حرس الحدود فى حماية حدود البلاد على كافة الإتجاهات الإستراتيجية خلال الفترة مابين 25 إبريل وحتى 12 مايو الجارى.

وقال الرفاعي في البيان :” فى إطار جهود القوات المسلحة للحرب على الإرهاب، تواصل قوات حرس الحدود جهودها فى توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى.

وبحسب البيان، تمكنت قوات حرس الحدود خلال الفترة من 25 / 4 - 12 /5 /2017 من ضبط [ (142) كجم من جوهر الحشيش - حوالى (1152) كجم من نبات البانجو المعد للتوزيع - (6) كجم من جوهر الأفيون- (105710) قاروصة سجائر مهربة - حوالى (511) ألف قرص مخدر أنواع - (2) مسدس 9 مم - (20) بندقية خرطوش - (520) طلقة أنواع - (3) جهاز كشف عن المعادن).

وأضاف البيان: كما تمكنت القوات من القبض على عدد (351) فردا من جنسيات مختلفة خلال أعمال التسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود الغربية والجنوبية ، وذلك على كافة الإتجاهات الإستراتيجية - كالآتـــى :

فى نطاق مسئولية الجيش الثانى الميدانى - تم ضبط عربة نصف نقل بداخلها حوالى (2) كجم لنبات البانجو المخدر بمنطقة ( القنطرة شرق ) ، بالإضافة إلى ضبط عربة نقل محملة بعدد (1200) قاروصة سجائر مهربة بمنطقة ( القنطرة غرب ).

وفى نطاق مسئولية الجيش الثالث الميدانى - تم ضبط عدد (2) عربة ربع نقل محملين بعدد (1150) كجم من نبات البانجو المخدر بمنطقة (أبو رديس) ، بالإضافة إلى ضبط عربة ملاكى محملة بعدد (6) كجم من جوهر الأفيون المخدر بمنطقة ( السويس ).

وفى نطاق مسئولية المنطقة الغربية العسكرية - تم ضبط (14) عربة بمناطق متفرقة بداخلهم عدد من الأجولة تحتوى على ( “142” كجم من جوهر الحشيش المخدر - “2” مسدس 9 مم - “20” بندقية خرطوش - “20” طلقة عيار 9 مم - “4170” علبة مستحضرات تجميل - عدد “511000” قرص مخدر - عدد “11710” قاروصات سجائر مهربة -عدد “973” علبة تبغ - جهاز كشف عن المعادن ) ، بالإضافة إلى ضبط عدد (330) فرد من جنسيات مختلفة خلال عمليات الهجرة غير الشرعية بمنطقتى ( السلوم - حباطة ).

وفى نطاق مسئولية المنطقة الجنوبية العسكرية - تم ضبط عربة محملة بعدد (18) جوالا من الأحجار الصخرية يشتبه إحتوائها على خام الذهب وضبط عدد (7) فرد سودانى الجنسية بحوذتهم عدد (2) جهاز للكشف عن المعادن وضبط عربة محملة بعدد (500) طلقة بندقية آلية بمنطقة ( العلاقى ) , فضلًا عن ضبط عدد (18) عربة محملين بعدد (12800) قاروصة سجائر مهربة وإكتشاف عدد (4) مخازن بداخلهم عدد (80000) قاروصة سجائر مهربة بمنطقة (البويطى) ، بالإضافة إلى ضبط عدد (21) فرد هجرة غير شرعية بمنطقتى (العلاقى - أبو سمبل ).