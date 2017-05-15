أكد أحمد جودة وكيل نقابة الفلاحين، أن وزارة الزراعة أهملت العديد من المحاصيل الزراعية، وعلى رأسها محصول القطن، مشيرا إلى أن محافظات الصعيد كانت مشهورة قديما بزراعة القطن طويل التيلة، ولكنها أصبحت الآن تزرع قطن “مشكل” أو قطن قصير التيلة.

وأضاف”جودة” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحك مصري”، المذاع عبر فضائية “أم بي سي مصر2”، اليوم “الاثنين”، أن زراعة القطن تراجعت مساحتها بنسبة 50 %، مطالبا بتوفير بذرة القطن حتى يستطيع الفلاح زراعته.

وشدد وكيل نقابة الفلاحين، على ضرورة أن تقوم وزارة الزراعة والرى بتحديد مساحات لزراعة القطن وعودة الزراعة التعاقدية، وتحديد أسعار محصول القطن حسب الأسعار العالمية، بحيث تحقق هامش ربح للفلاح، وتفعيل دور معاهد البحوث الزراعية لتطوير زراعة القطن، وتوفير بذور زراعة القطن للفلاح مجانا فى أول عام؛ لتشجيع الفلاح على زراعته.