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فيلم اللصوص يفتتح مهرجان الأفلام الكورية بسينما الهناجر (صور)
مهرجان السينما الكورية

فيلم اللصوص يفتتح مهرجان الأفلام الكورية بسينما الهناجر (صور)

2017-05-15 15:52:32
رهام محمود

افتتح مساء أمس الأحد، بسينما الهناجر، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، مهرجان الأفلام الكورية، والذي ينظمه المركز الثقافي الكوري برئاسة الدكتور بارك جاي يانج، وتحت رعاية مؤسسة كوريا، بحضور السفير الكوري بالقاهرة، وعدد كبير من محبي السينما.

وفي كلمته ثمن بارك جاي يانج التعاون بين وزارة الثقافة ممثلة في قطاع صندوق التنمية الثقافية ، وبين المركز الثقافي الكوري، وحجم التعاون الدائم بين البلدين علي الصعيد الثقافي، وأشار إلى أن التعاون مثمرا وكان نتاجه إقامه هذا المهرجان، الذي سبقة مهرجان مماثل في العام الماضي.

يستمر مهرجان الأفلام الكورية حتي 17 مايو، كما تقام يوم الثلاثاء 16 مايو عقب عرض فيلم “رجل الخطة” ندوة يديرها المخرج أشرف فايق المشرف علي النشاط السينمائي بقطاع صندوق التنمية الثقافية، مع الناقد نادر عدلي، والناقد أندرو محسن، حول السينما الكورية وتطورها خلال السنوات الماضية

مهرجان السينما الكورية

مهرجان السينما الكورية

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