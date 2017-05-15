الصحة تدشن مركز المعلومات الدوائية القومي لتثقيف المرضي2017-05-15 15:47:24
أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الاثنين عن تدشين مركز المعلومات الدوائية القومي لإتاحة المعلومات والبيانات الدوائية بما يضمن الجودة والتميز في المجال الدوائي المصري، وذلك خلال المؤتمر الأول لمركز المعلومات الدوائية المصري برعاية الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والمنعقد في المعهد القومي للتدريب بالعباسية.
وأوضحت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإداره المركزية لشئون الصيدلة بأن الهدف من هذا المركز هو رفع الوعي الدوائي وتقديم رعاية صحية تتميز بالجودة، فسيقوم المركز في البدء بتوحيد المعايير وجمع المعلومات والبيانات الدوائية كافة لتقديمها بشكل ميسر إلى أعضاء الفريق الطبي بجانب المرضى.
وأضافت زيادة إنه من خلال المركز سيم تقديم خدمة المعلومات الدوائية من خلال الأدلة الصحيحة، مشيرة إلى أنه تم البدء فى انشاء المركز منذ فبراير 2016 بمقر الادارة المركزية للصيدلة، وتم إنشاء قاعدة بيانات مركزية للإجابة على الاستفسارات التى تخص الدواء ولضمان الاستخدام الرشيد للدواء، وتم وضع الدلائل الاسترشادية والنماذج اللازمة لسير العمل والتواصل مع مقدمى الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية.
وتابعت إنه تم وضع الأسس والمعايير اللازمة لتقييم المراكز الاقليمية للمعلومات الدوائية بالوزارة، مؤكدة أن التسجيل وإدخال البيانات يتم عن طريق الموقع الإلكتروني #### EDIC.gov.eg #### وتم إعداد المواد العلمية لتدريب مقدمى الرعاية الصحية على آليات العمل بمركز المعلومات الدوائية لتثقيف المرضى، كما يسهم المركز فى وضع دستور الدواء المصرى والمساهمة كعضو أساسي فى لجنة الدواء المصرى.
وأشارت رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدله إلى أن المركز سيعمل على تحديث قواعد البيانات والمعلومات الدوائية والربط بين مراكز المعلومات الدوائية المنتشرة في المستشفيات الحكومية طبقا للمراجع العلمية العالمية في مجال الدواء بما يضمن الجودة والتميز في المجال الدوائي المصري خلال الفترة المقبلة.
من جانبها، أوضحت الدكتورة هند الحسينى مدير مركز المعلومات الدوائية المصرى أن المركز سيسهم بشكل كبير فى تطوير أبحاث اقتصاديات الدواء ، وتثقيف المرضى وامدادهم بالمعلومات الدوائية الدقيقة والمكاملة ، كما سيشارك في رصد الآثار العكسية للمستحضرات الصيدلية والإجابة على الاستفسارات التي تخص التفاعلات الدوائية وإبلاغ مركز اليقظة الدوائية بها.
وأضافت الحسيني إن المركز سيسهم بشكل فعال في تحديث السياسات الدوائيه ودعم اتخاذ القرار في المجال الطبي، وتم تدشين خط لتطبيق (الواتس أب) على الرقم ٠١١٤٢٠٩٤١٢٥ لتلقي الاستفسارات عن الادويه وتأثيراتها وحركاتها وتفاعلاتها الدوائية وعدد الجرعات الصحيحة، بالإضافة إلى الرقمين 0223640368 -0223684288 ، #### والبريد الاليكتروني edic@eda.mohealth.gov.eg #### وتطبيق EDIC للهواتف الذكية، كما هناك صفحة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك ” مركز المعلومات الدوائيه بوزارة الصحة” وباللغة الانجليزية “Drug Information Center (EDIC)” وجارى تدشين قناة للمركز على “اليوتيوب” لعرض المواد التدريبية والتعليمية باللغتين العربية والانجليزية.
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