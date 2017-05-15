أرسل مجلس الدولة خطابا رسميا للرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الاثنين، أخطره فيه بما انتهت إليه الجمعية العمومية للمجلس، التى انعقدت السبت الماضى، بترشيح المستشار يحيى دكرورى منفردا لرئاسة المجلس للعام القضائى المقبل، خلفا للمستشار الدكتور محمد مسعود، الذى تنتهى ولايته فى 19 يوليو.

كان مجلس الدولة قد أصدر بيانا صحفيا، أكد فيه أن قرار ترشيح المستشار يحيى دكرورى لرئاسة مجلس الدولة، جاء بأغلبية الأعضاء الذين حضروا الجمعية العمومية للمجلس السبت.

وقال المستشار الدكتور محمد حسن، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص، إن الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة انعقدت السبت الماضى، تطبيقا لنص القانون رقم 13 لسنة 2017 الخاص باختيار رئيس مجلس الدولة، إذ يتطلب النص ترشيح ثلاثة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس مجلس الدولة، وبعد استعراض القانون من جانب الجمعية، ومناقشات الأعضاء، انتهت الجمعية بالأغلبية إلى ترشيح أقدم نواب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيى دكرورى، للمنصب منفردا.