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"مميش": مشروع تنمية قناة السويس يعد مشروعا قوميا عملاقا
الفريق مهاب مميش‎

"مميش": مشروع تنمية قناة السويس يعد مشروعا قوميا عملاقا

2017-05-15 15:47:12

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس إن مشروع تنمية قناة السويس يعد مشروعا قوميا عملاقا.

واستعرض مميش- خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم الأثنين الذي عقد برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء - خطة تنمية منطقة قناة السويس، بالاضافة إلى تقرير حول المستقبل في منطقة تنمية قناة السويس .

وأضاف مميش - في تصريح له علي هامش اجتماع مجلس المحافظين- إن الاجتماع تطرق أيضا للفرص الاستثمارية بالمحافظات وفرص العمل ومراكز التدريب.
ووجه الفريق مميش الشكر للدكتور أحمد درويش رئيس منطقة تنمية قناة السويس السابق علي الجهد الذي بذله خلال فترة توليه .

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