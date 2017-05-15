قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، إن اجتماع مجلس المحافظين اليوم ناقش تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحى فى المشروعات التى يتم تنفيذها بقرى الجمهورية، موضحا أنه تمت الموافقة على إتاحة 500 مليون جنيه لتركيب الوصلات المنزلية للمشروعات بالقرى، على أن يبدأ التنفيذ بشكل فورى، موضحا أن إجمالى الوصلات المنزلية المطلوبة 400 ألف وصلة.

وأضاف وزير الإسكان، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد أيضا الموافقة على تحميل الوصلات المنزلية على المشروعات الجديدة، مشيرا إلى أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بإتاحة ميزانية لشركات الصرف الصحى لتنفيذ الوصلات المنزلية، وأن هناك مشروعات كلفت الدولة مليارات الجنيهات وكانت تتوقف على تركيب الوصلات المنزلية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق، فى حديثه خلال المؤتمر، إلى أن الوزارة ستُقسط تكلفة تركيب الوصلات المنزلية للمواطنين على فواتير المياه بنسب على مدار عامين، لافتا إلى أن رئيس الوزراء وجه بأن يكون كل محافظ مسؤولا عن التنسيق للمشروعات الواقعة بنطاق محافظته.