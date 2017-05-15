 Moheet on google
الإثنين 15 مايو 2017 04:08 مساءً
روابط سريعة
الحكومة توافق على توفير 500 مليون جنيه لتركيب 400 ألف وصلة صرف صحي منزلية
الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية‎

الحكومة توافق على توفير 500 مليون جنيه لتركيب 400 ألف وصلة صرف صحي منزلية

2017-05-15 15:50:23
متابعات

قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، إن اجتماع مجلس المحافظين اليوم ناقش تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحى فى المشروعات التى يتم تنفيذها بقرى الجمهورية، موضحا أنه تمت الموافقة على إتاحة 500 مليون جنيه لتركيب الوصلات المنزلية للمشروعات بالقرى، على أن يبدأ التنفيذ بشكل فورى، موضحا أن إجمالى الوصلات المنزلية المطلوبة 400 ألف وصلة.

وأضاف وزير الإسكان، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد أيضا الموافقة على تحميل الوصلات المنزلية على المشروعات الجديدة، مشيرا إلى أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بإتاحة ميزانية لشركات الصرف الصحى لتنفيذ الوصلات المنزلية، وأن هناك مشروعات كلفت الدولة مليارات الجنيهات وكانت تتوقف على تركيب الوصلات المنزلية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق، فى حديثه خلال المؤتمر، إلى أن الوزارة ستُقسط تكلفة تركيب الوصلات المنزلية للمواطنين على فواتير المياه بنسب على مدار عامين، لافتا إلى أن رئيس الوزراء وجه بأن يكون كل محافظ مسؤولا عن التنسيق للمشروعات الواقعة بنطاق محافظته.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3