أعلنت مدرسة لغات فى المقطم عن حاجتها لملء بعض الوظائف الخالية بها والتي تشمل

رؤساء أقسام و مدرسين جميع التخصصات بالاضافة لتخصصات اخرى: امناء مكتبات و موظفي علاقات عامة و شئون عاملين و محاسبين و امين مخازن و مشرفين و سائقين و فنيون تكييف و ألوميتال و أفراد و أمن بشرط خبرة في المجال لا تقل عن خمس سنوات.

للمزيد من التفاصيل و شروط التقدم للوظائف المذكورة، يمكن الاطلاع على صورة الاعلان كامل من هنــــا ، كما يمكن تصفح المزيد من فرص العمل في تخصصات أخرى في مصر و الخليج عبر موقع شغلانتي.