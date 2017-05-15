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وظائف خالية بمدرسة لغات في المقطم
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وظائف خالية بمدرسة لغات في المقطم

2017-05-15 15:48:54
شغلانتي - ساره عراقي

أعلنت مدرسة لغات فى المقطم عن حاجتها لملء بعض الوظائف الخالية بها والتي تشمل
رؤساء أقسام و مدرسين جميع التخصصات بالاضافة  لتخصصات اخرى: امناء مكتبات و موظفي علاقات عامة و شئون عاملين و محاسبين و امين مخازن و مشرفين و سائقين و فنيون تكييف و ألوميتال و أفراد و أمن بشرط خبرة في المجال لا تقل عن خمس سنوات.
للمزيد من التفاصيل و شروط التقدم للوظائف المذكورة، يمكن الاطلاع على صورة الاعلان كامل من هنــــا ، كما يمكن تصفح المزيد من فرص العمل في تخصصات أخرى في مصر و الخليج عبر موقع شغلانتي.

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