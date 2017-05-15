هيئة قناة السويس تستقبل وفدا من الإعلاميات الإفريقيات2017-05-15 15:49:17
استقبلت هيئة قناة السويس بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بمدينة الإسماعيلية اليوم الإثنين، وفدا من الإعلاميات الإفريقيات برئاسة السفير حازم فهمي رئيس الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية يرافقه الوزير المفوض نجلاء نجيب مدير البرامج بالوكالة.
كان في استقبال الوفد المهندسة انتصار الأمير عضو مجلس إدارة الهيئة ومدير الإدارة الهندسية نيابة عن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس.
ضم الوفد الإعلامي 50 إعلامية من العاملات باتحاد الإذاعة والتليفزيون والصحف من 30 دولة إفريقية في إطار زيارتهن لمصر على هامش برنامج التعاون الإعلامي المصري الإفريقي للإعلاميات الإفريقيات الذي تنظمه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة تحت عنوان حاضر الإعلاميات الإفريقي ودور الإعلاميات الإفريقيات في تشكيل مستقبله في الفترة من 7 مايو وحتى 18 مايو.
شاهد الوفد مجموعة من الأفلام السينمائية التي تحكي تاريخ القناة وحجم التضحيات التي قدمها الشعب في بناء قناة السويس قديما مرورا بملحمة تطهير القناة بعد حرب أكتوبر لتعيد فتح القناة أمام حركة التجارة عقب فترة إغلاق استمرت 8 سنوات خسر خلالها العالم الكثير بما يبرز دورها الحيوي في تقدم العالم.
ثم استمع الحضور خلال الزيارة إلى عرض تقديمي عن مشروعات التطوير بقناة السويس يوضح أهميتها في مواكبة التطور المستمر في صناعة النقل البحري وتكنولوجيا الملاحة والإرشاد ويلقي الضوء على مشروع حفر قناة السويس الجديدة لزيادة القدرة الاستيعابية للقناة وتقليل ساعات الانتظار والعبور ورفع تصنيفها في مواجهة التحديات المنافسة فضلا عن كونه نواة لمشروع التنمية بمنطقة القناة.
كما اطلع الوفد على مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس والأسس التي بني عليها المشروع و أبرز الفرص الاستثمارية به وأهميته في توفير فرص عمل للشباب ودعم الاقتصاد المصري.
في ختام الزيارة قام الوفد بمشاهدة مناورة تدريب المرشدين على أحدث أساليب الملاحة والإرشاد وذلك بقاعة المحاكاة أعقبها قيامهم بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.
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