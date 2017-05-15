تستضيف لبنان المؤتمر الإقليمي العربي للعلوم الإنسانية الذي ينظمه “المركز الدولي لعلوم الانسان” في مقره في جبيل ببيروت، يوم الخميس المقبل ولمدة ثلاثة أيام برعاية وزارة الثقافة تحت عنوان”اعادة تمركز العلوم الانسانيةنظريات ومقاربات وانتاج معرفة” بالتعاون مع منظمة الاونيسكو والمجلس الدولي للفلسفة والعلوم الانسانية، والمجلس العربي للعلوم الاجتماعية، والمؤتمر العالمي للانسانيات في بلجيكا.

ويهدف المؤتمر إلى تجميع آراء المفكرين العرب واقتراحاتهم لإعادة تعزيز العلوم الإنسانية وتفعيلها ، في مواجهة الهجمة الرقمية والالكترونية ، ونقل هذا الموقف العربي الموحد إلى المؤتمر الدولي الذي سيعقد في لياج - بلجيكا بين 6 و12 أغسطس المقبل في حضور 1500 مشارك من مختلف انحاء العالم.

ويشارك في المؤتمر الإقليمي في جبيل 70 مفكرا وباحثا من 14 دولة عربية بينهم مصر ، يعملون في مختلف مجالات العلوم الإنسانية والتي تهتم بالأنسان والمجتمع مثل الفلسفة، وعلم الاجتماع، والحقوق والعلوم السياسية، والآداب، والتاريخ، وحقوق الانسان، والانتروبولوجيا، والفنون والإعلام.

وسترفع التوصيات التي ستصدر في نهاية هذا المؤتمر وتوزع على حكومات العالم العربي لتبنيها والأخذ بها والعمل بموجبها .