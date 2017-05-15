استعرض رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع سفير مصر في بيروت نزيه النجاري اليوم الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.

وقال النجاري ـ فى تصريح له عقب اللقاء ـ إن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يحرص باستمرار على دعم كل ما يخدم ويفيد العلاقات المصرية - اللبنانية..مشيرا إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة الوضع على الساحة الإقليمية والوضع في لبنان..مؤكدا حرص مصر الدائم على الاستقرار المؤسسي للبنان الشقيق في ظل وضع إقليمي غير مستقر تبذل المساعي لإنهاء صراعاته السياسية والعسكرية.

وأشار إلى أن المسؤولين في مصر يتابعون تطور الموقف في لبنان من منطق حب المصريين للبنان الشقيق وحرصهم على استقرار المنطقة..مشددا على ضرورة تأمين استمرارية المؤسسات وأن يظل منطق الدولة حاضرا وفعالا في مختلف دول المنطقة ومنها لبنان الشقيق.