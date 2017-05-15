أفتى ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، بأن فتنة القبر للمؤمن تشبه من رأى ورقة الامتحان وعلم أنه سيجيب جيدًا، لكن لا بد مع ذلك أن يجيب بالفعل على الأسئلة.

كان ياسر برهامى قد تلقى سؤالا عبر موقعه على شبكة الإنترنت، جاء فيه: “إذا كانت الملائكة تبشر المؤمن عند الاحتضار بالجنة، وتصعد روحه إلى عليين، فما وجه فتنته فى القبر بعد ذلك؟ وكيف تكون فى حقه فتنة وقد علم مصيره؟”.

وأجاب الشيخ السلفى المثير للجدل بآرائه وفتاواه الغريبة، قائلا: “لا مانع مِن فتنة القبر وسؤال القبر للمؤمن وإن كان قد علِم مصيره، وبشَّرته الملائكة عند موته، كمَن رأى ورقة الامتحان وعلم أنه سيجيب جيدًا، لكن لا بد مع ذلك أن يجيب بالفعل على الأسئلة، ثم أليس يوم القيامة تكون فيه أهوال وعظائم أيضًا؟! وهو قد عرف مصيره - بفضل الله - وبُشِّر بالجنة، لكن هذا لا يعنى أنه لا يُسأل عن أعماله أو لن يُحاسب عليها”.