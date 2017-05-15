قام المهندس محمد محمد المنسي وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية اليوم الاثنين بالمرور على مضرب “بهرند” لمتابعة عملية التوريد لمحصول القمح هذا العام.

وقال وكيل الوزارة، في تصريح له اليوم، إنه بلغ التوريد حتى الآن بمضرب بهرند 12 الفا و15 طنا، لافتا إلى أن نسبة التوريد على مستوى المحافظة بلغت 145 الفا و 528 طنا مقارنة بنفس التوقيت من العام الماضي، وكانت 125 ألف طن بزيادة قدرها 21 ألف طن تقريبا.

وأشار إلى أن هناك غرف عمليات بجميع المراكز والمدن والأحياء تتابع بانتظام عمليات التوريد بكافة المواقع والإبلاغ الفوري عن أيه معوقات ليتم تلافيها أولا بأول بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بإشراف المهندس مختار الخولي، وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد للمحافظة وعضوية كافة الأجهزة التنفيذية المختصة ولسرعة التجاوب الفوري مع أية أحداث تعوق عمليات التوريد واتخاذ الإجراءات الفورية للتيسير على الموردين، مؤكدا على تضافر الجهود من أجل موسم توريد ناجح باعتبار قضيه القمح قضية قومية.