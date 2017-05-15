السفير المصري لدى كينيا يفتتح المعرض الأول للصادرات المصرية بنيروبي2017-05-15 15:22:44
أكد السفير المصرى لدى كينيا السفير محمود طلعت أهمية الزيارات المتتالية لرجال الأعمال المصريين إلى كينيا، حيث يوجد بالسوق الكيني العديد من المنافسين المتواجدين منذ القدم ما يحتاج إلى تكرار الزيارات لتعريف المستهلك الكيني بالمنتجات المصرية.
جاء ذلك خلال افتتاح السفير محمود طلعت اليوم /الاثنين/ المعرض الأول للصادرات المصرية للقارة الأفريقية ( Egypt export)، والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة المصرية ممثلة فى الهيئة العامة للمعارض، وذلك بالعاصمة الكينية نيروبي حتي 18 مايو الجاري، بحضور عدد من سفراء الدول العربية ورئيس الغرفة التجارية الكينية ووكيل وزارة التجارة الكينية.
وقال السفير محمود طلعت “نشهد تناميا للعلاقات التجارية مع كينيا، ويوجد حاليا ميزة تفضيلة بعد تعويم الجنيه المصرى، خاصة في الصناعات التى تعتمد على مدخلات مصرية عالية وسعر جيد مما يؤهلها لدخول السوق الكينى، داعيا المستثمرين الكينين إلى زيارة مصر وزيارة المصانع المصرية”.
ونوه بأن السفارة على استعداد لمتابعة العقود المبرمة مع الجانب الكيني، مضيفا “لا أحد يساعد أفريقيا غير أفريقيا ذاتها، وذلك من خلال زيادة التبادل التجاري بين الدول بعضها البعض، مؤكدا الحاجة إلي تعاون أكبر وتحسين الميزان التجاري فى الصادرات والواردات لصالح البلدين”.
ولفت السفير محمود طلعت إلى أن مشكلة النقل من أبرز المشكلات التى تواجه المنتجات المصرية المصدرة لكينيا، مبينا أن شركة (دبليو.أى.سي) قامت بتعديل مسار رحلتها لتبدأ من ميناء العين السخنة مباشرة إلى مومبسا.
ومن جانبه، قال كيبروتي جيتوني رئيس اتحاد غرفة التجارة الكينية “إن كينيا مدخل لرجال الأعمال والمنتجات المصرية لأكثر من 6 دول آخرى تحتوى على مئات الملايين من المستهلكين، داعيا إلي الاهتمام بمعالجة الخلل فى الميزان التجاري لصالح مصر.
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