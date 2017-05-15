قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، تغريم أحمد حسام (ميدو) المدير الفني لفريق وادي دجلة، ومحمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون العرب، مبلغ 20 ألف جنيه لكل منهما، بسبب التصريحات في وسائل الإعلام.

كما قررت اللجنة، إيقاف خالد عيد المدير الفني لفريق طنطا لمدة أربع مباريات وتغريمه خمسة آلاف جنيه، بعد طرده وما بدر منه من سلوك غير رياضي بعد قرار الطرد خلال مباراة طنطا والإسماعيلي، بالإضافة إلى إيقاف عبد الرؤوف عيد مدرب حراس المرمى بنادي طنطا لمدة أربع مباريات أيضا للسلوك غير الرياضي، وإيقاف لاعبي طنطا حسين حلمي ومحمد شريف وأحمد أبو النور لمباراتين.

وقررت اللجنة، تغريم النادي المصري خمسة آلاف جنيه للاعتراض الجماعي، وإيقاف إبراهيم حسن مدير الكرة بالمصري مباراة واحدة بسبب طرده في مباراة المصري أمام إنبي بكأس مصر.