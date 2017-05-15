تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين وسط عمليات بيع من المستثمرين الافراد المصريين والمؤسسات وصناديق الاستثمار العربية قابلها مشتريات من الاجانب والصناديق المصرية، وسط حالة من الترقب لحسم البرلمان مسألة تاجيل ضريبة الارباح الرأسمالية واقرار ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، فضلا عن موعد تسلم مصر فعليا الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 25ر1 مليار دولار.

وانهي رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة تعاملات اليوم الاثنين على مكاسب 6ر1 مليار جنيه ليسجل 6ر666 مليار جنيه، بعد تداولات بلغت نحو 775 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي اكس 30/ بنسبة 04ر0 في المائة حيث لم يستطع الحفاظ على مكاسبه الصباحية، ليغلق عند مستوى 06ر12866 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة /ايجي اكس 70 / بنسبة 53ر0 في المائة لينهي التعاملات عند مستوى 25ر591 نقطة.

ونجح مؤشر /ايجي اكس 100/ الاوسع نطاقا في انهاء التعاملات على ارتفاع نسبته 56ر0 في المائة مسجلا 82ر1367 نقطة.