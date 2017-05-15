 Moheet on google
الإثنين 15 مايو 2017 04:01 مساءً
روابط سريعة
سيد عبد الحفيظ: أغلقنا ملف لقاء زاناكو..والتركيز الآن على مباراة الشرقية في الدوري
سيد عبدالحفيظ - سيد عبد الحفيظ

سيد عبد الحفيظ: أغلقنا ملف لقاء زاناكو..والتركيز الآن على مباراة الشرقية في الدوري

2017-05-15 15:14:57
ا ش ا

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الجهاز الفني للنادي الأهلي، إن الجهاز بقيادة حسام البدري أغلق ملف مباراة زاناكو الزامبي في دوري أبطال أفريقيا، وانتقل تركيز الجميع نحو مباراة الشرقية المقرر لها الأربعاء المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح عبد الحفيظ، أن مسابقة الدوري تمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني، وهو ما يفرض حالة من التركيز على الجميع، خاصة أن الشرقية فريق محترم ويدربه جهاز فني قدير، ويملك عناصر مميزة.

وأضاف مدير الكرة، إن الجهاز الفني يدرس الشرقية بشكل جيد من أجل تقديم عرض قوي والاستمرار في التقدم نحو الفوز بلقب الدوري.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3