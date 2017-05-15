قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الجهاز الفني للنادي الأهلي، إن الجهاز بقيادة حسام البدري أغلق ملف مباراة زاناكو الزامبي في دوري أبطال أفريقيا، وانتقل تركيز الجميع نحو مباراة الشرقية المقرر لها الأربعاء المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح عبد الحفيظ، أن مسابقة الدوري تمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني، وهو ما يفرض حالة من التركيز على الجميع، خاصة أن الشرقية فريق محترم ويدربه جهاز فني قدير، ويملك عناصر مميزة.

وأضاف مدير الكرة، إن الجهاز الفني يدرس الشرقية بشكل جيد من أجل تقديم عرض قوي والاستمرار في التقدم نحو الفوز بلقب الدوري.