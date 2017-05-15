أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الاثنين أن لبنان حكومة وشعبا لن يبخل في دعم جهود الفلسطينيين دبلوماسيا أو سياسيا من أجل تقوية صمودهم وبقائهم على أرض فلسطين.

جاء ذلك خلال لقاء الحريري ظهر اليوم مع وفد فلسطيني برئاسة وزير الثقافة الدكتور إيهاب بسيسو وبحضور أمين المؤتمر الشعبي من أجل القدس اللواء بلال النتشي وسفير فلسطين ببيروت أشرف دبور.

وأطلع بسيسو رئيس وزراء لبنان على التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطينى جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي ولا سيما في القدس المحتلة وجهود القيادة الفلسطينية من أجل تعزيز حضور فلسطين في المحافل الدولية والعربية.