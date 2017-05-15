

نفي المستشار هشام جنينية، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق، أن يكون له أدنى نية أو رغبة في الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في 2018.

وأضاف جنينة في تصريحات صحفية، أن مصر بها الكثير من الوجوه الواعدة التي تصلح، لقيادة الدولة شريطة أن تجري منافسة انتخابية حقيقية وليست مصطنعة، داخل أروقة أجهزة الدولة العميقة.

وأكد جنينه أنه ليس من الطامعين في أي منصب سياسي، خاصة وأنه يؤمن بالرسالة التي أداها سواء في سلك القضاء، من خلال رئاسته للجهاز المركزي للمحاسبات.