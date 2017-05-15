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الكاشف يطالب البنوك بالابداع في الخدمات المالية لاستقطاب عملاء جدد
ماستر كارد

الكاشف يطالب البنوك بالابداع في الخدمات المالية لاستقطاب عملاء جدد

2017-05-15 15:40:02
محيط– محمد منصور

قال تامر الكاشف مدير ماستر كارد مصر، ان البنوك لا تزال بعيدة عن المواطنين بالخدمات المالية المبتكرة، التي تجتذب فئات المجتمع كأحد عوامل نشر ثقافة الشمول المالي، مطالبا البنوك بالابداع في الخدمات لجذب شرائح جدد من المجتمع.

واشار الكاشف في اجتماع المائدة المستديرة اليوم وعقدته ماستر كارد مصر للاعلان عن برنامج تدريبي بالتعاون مع “انجاز”  لدعم رائدات الأعمال في مصر وتبني أفكارهم لتوفير فرص عمل ومشروعات تحقق تنمية المجتمع، الى ان استراتيجية التواجد الرقمي هي المحور الجذاب لتقديم خدمات مالية في مصر خاصة أن نصف المجتمع من الشباب وبلغ معدل انتشار الموبايل ١٠٠٪ من السكان وضرورة استغلال تلك الفرص ومنها الفون كاش .

وعن مسابقة رائدات الأعمال اضاف الكاشف: سيتم اختيار ٥ مجموعات من خلال لجنة لاختيار انجح الافكار ودعمها وتأسيس شركات صغيرة منتجة باسماء تلك المجموعات.

يذكر أن “ماستر كارد مصر” و”انجاز” بدأت تدريب ٨٠ فتاة مصرية ضمن ٢٠ مجموعة وتنمية أفكارهم لسوق العمل.

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