حذر جمال عباس نائب حزب “المصريين الأحرار” عن دائرة أسيوط وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل من تفاقم أزمة ارتفاع الأسعار خلال الأيام القادمة تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان.

وقال عباس في بيان له، على الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن يقوم بتفعيل دور الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة لمُتابعة حركة بيع المنتجات داخل الأسواق كي لا يكون المواطن ضحية لجشع التجار، مُؤكدًا أن المصريين لم ولن يتحملوا أزمة غلاء جديدة.

كما أكد النائب البرلماني، أنه على كافة المواطنين أن يتقدموا ببلاغات ضد التجار الذين يقومون ببيع المنتجات بالأسواق وفقًا لأهوائهم التجارية كي تتعامل معهم الأجهزة الرقابية لمُعاقبتهم.