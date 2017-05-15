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وفاة موظف أمن بالمطار اثناء أداء عمله
مطار القاهرة

وفاة موظف أمن بالمطار اثناء أداء عمله

2017-05-15 14:19:18

توفى موظف أمن بمطار القاهرة الدولى صباح اليوم الاثنين، عقب إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب اثناء العمل ، وتم نقل الجثمان لمستشفى هليوبوليس تمهيدًا لدفنه وابلاغ أسرته .

صرحت مصادر طبية بالمطار، أنه أثناء قيام “عز الدين .ح . ع” 43 عاما ، موظف امن بالصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي ، بمهام وظيفته شعر بآلام شديدة فى الصدر ، ثم أصيب بحالة إغماء ، وتم استدعاء طبيب الحجر الصحى للكشف عليه، وتبين وفاة عقب إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب .

امر الدكتور مدحت قنديل مدير الحجر الصحي بنقل الجثمان الي مستشفي هليوبوليس، حيث تم نقله تحت إشراف محمود غنيم مشرف اسعاف المطار وابلاغ سلطات الامن بالمطار وأسرته .

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