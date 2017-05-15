تسبب حريق محدود في احدي محركات طائرة مصر للطيران المتجهة إلي بكين في عودتها من ممر الإقلاع بمطار القاهرة الدولي , وتم تغيير الطائرة بأخرى واستأنفت رحلتها بعد تأخير حوالى 3 ساعات .

صرحت مصادر أمنية بالمطار إنه أثناء استعداد قائد رحلة مصر للطيران رقم 955 للإقلاع إلى العاصمة الصينية بكين , فوجئ بحدوث حريق بالمحرك الأيسر للطائرة , وهى من طراز إيرباص 330 وتم الإطفاء الذاتى وتبين حدوث تلفيات فى المحرك .

وأضافت المصادر، تم إنزال الركاب وعددهم 211 راكبا إلى صالة الترانزيت، وسحب الطائرة من الممر وتم استدعاء فريق الصيانة لفحص المحرك , وتم تغيير الطائرة بأخرى استأنفت رحلتها بكل الركاب بعد تأخير حوالى 3 ساعات.