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حريق بمحرك طائرة بكين يعيدها من ممر الإقلاع بالمطار
مطار القاهرة

حريق بمحرك طائرة بكين يعيدها من ممر الإقلاع بالمطار

2017-05-15 14:16:38

تسبب حريق محدود في احدي محركات طائرة مصر للطيران المتجهة إلي بكين في عودتها من ممر الإقلاع بمطار القاهرة الدولي , وتم تغيير الطائرة بأخرى واستأنفت رحلتها بعد تأخير حوالى 3 ساعات .
صرحت مصادر أمنية بالمطار إنه أثناء استعداد قائد رحلة مصر للطيران رقم 955 للإقلاع إلى العاصمة الصينية بكين , فوجئ بحدوث حريق بالمحرك الأيسر للطائرة , وهى من طراز إيرباص 330 وتم الإطفاء الذاتى وتبين حدوث تلفيات فى المحرك .

وأضافت المصادر،  تم إنزال الركاب وعددهم 211 راكبا إلى صالة الترانزيت، وسحب الطائرة من الممر وتم استدعاء فريق الصيانة لفحص المحرك , وتم تغيير الطائرة بأخرى استأنفت رحلتها بكل الركاب بعد تأخير حوالى 3 ساعات.

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