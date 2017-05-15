الجمعة المقبل.. الطيران المدني تحيي ذكرى سقوط طائرة باريس2017-05-15 14:11:25
قررت وزارة الطيران المدني، إحياء الذكرى الأولى لضحايا رحلة مصرللطيران رقم ms804، والتي سقطت بالبحر المتوسط العام الماضي اثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة، ويتم إحياء الذكري يوم الجمعة القادم الساعة 6 مساء، ويتم التجمع في مبني سلطة الطيران المدني بمطار القاهرة الدولي ، يعقبها مراسم التأبين في المكان المخصص خلف مبني السلطة .. صرحت بذلك مصادر بوزارة الطيران المدني .
وقالت المصادر، يشارك في احياء الذكري شريف فتحي وزير الطيران المدني ، وصفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران ، ولفيف من سفراء الدول الأجنبية بالقاهرة ، وعدد من الشخصيات العامة وقيادات الطيران المدنى ومصرللطيران .
واضافت المصادر، انه بناء على طلب ورغبة أسر ضحايا حادث الطائرة ، وحفاظاً على مشاعرهم فى هذه الظروف الصعبة التى تعيد إلى أذهانهم أعز ما فقدوه فى هذا المصاب الجلل ، تقرر عدم التصوير نهائياً أو إجراء أحاديث صحفية مع أسر الضحايا ، والاكتفاء بتصوير الحدث وعمل اللقاءات التليفزيونية والأحاديث الصحفية مع قيادات الطيران المدنى والمسئولين بمصرللطيران ، وذلك عقب انتهاء مراسم التأبين ، وقالت المصادر ان مصر للطيران غير مسئولة في حال اتخاذ أي من اسر الضحايا اجراء قانوني لمن يخالف ذلك
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