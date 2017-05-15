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ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة للحاويات والبضائع
ميناء دمياط

ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة للحاويات والبضائع

2017-05-15 14:16:09
محيط: أ. ش. أ

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 12 سفينة منها 4 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة، بينما غادره 11 سفينة منها 3 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة.

وأوضح مصدر بهيئة ميناء دمياط - في تصريح له اليوم - أن عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، بالإضافة إلى 13 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إجراءات الدخول، مشيرا إلى أن الميناء غادره قطار بحمولة ألف و328 طنا من القمح، و153 سيارة بحمولة بلغت 7 آلاف و799 طنا من القمح ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 90 ألفا و875 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 170 ألفا و633 طنا.

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