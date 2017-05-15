أفادت وكالة أنباء (مهر) الإيرانية بأن المرشح الرئاسي محمد باقر قاليباف أصدر بيانا رسميا أعلن خلاله انسحابه من الانتخابات داعيا أنصاره لدعم المرشح إبراهيم رئيسي.

وأوضح عمدة طهران محمد باقر قاليباف أن دخوله المعترك الانتخابي جاء بهدف تغيير الوضع الحالي، مشيرا إلى أن المرحلة الحساسة والمصيرية التي تمر بها البلاد لا يمكن أن تحفظ مصالح الشعب والثورة إلا بتغيير الوضع الحالي، والوحدة خلف جبهة الثورة.

ودعا قاليباف أنصاره في جميع أنحاء البلاد إلى دعم المرشح الرئاسي إبراهيم رئيسي، متمنيا له تحقيق أهداف الثورة ومثلها العليا.