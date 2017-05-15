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السيسي يوافق على علاوة الـ10% للعاملين بالدولة
الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يوافق على علاوة الـ10% للعاملين بالدولة

2017-05-15 14:03:01

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 16 لسنة 2017، بموافقته على قرار مجلس النواب، بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وتضمنت المادة الأولى المنشورة في الجريدة الرسمية اليوم: يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتباراً من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي، لكل منهم في 30/6/2016، أو في تاريخ التعين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدني 65 جنيهاً وبحد أقصى 120 جنيهاً، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتباراً من أول يوليو سنة 2016

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