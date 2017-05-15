استقبلت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء خلال 24 ساعة الماضية، 240 سائحا من مختلف الجنسيات منهم 130 سائحا هنديا.

وأوضح مصدر مسئول بقطاع السياحة بالمحافظة، في تصريح له اليوم الاثنين، أن جولة السياح تتضمن زيارة لدير سانت كاترين الذي يحتوي على الكنيسة الكبرى وكنيسة العليقة المقدسة، وكنيسة الجماجم والمسجد الفاطمي ومتحف الدير، وأيضا زيارة جبل موسى وجبل المناجاة ومحمية سانت كاترين، وقبر النبي صالح ومنطقة وادي حبران التي تضم نقوشا سيناوية قديمة، وجبل عباس ومنطقة جبل الصناع التي تضم العديد من الآثار الإسلامية.