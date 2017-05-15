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الجارحي: طرح سندات دولية قيمتها 1.5 مليار دولار
عمرو الجارحي
عمرو الجارحي

الجارحي: طرح سندات دولية قيمتها 1.5 مليار دولار

2017-05-15 14:05:27
وكالات

أعلن عمرو الجارحي وزير المالية اليوم الاثنين ان مصر ستطرح سندات دولية قيمتها بين 1.5 مليار وملياري دولار وذلك خلال الأسبوع المقبل.

كانت مصر باعت في يناير سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح.

وفي ابريل وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى 7 مليارات دولار.

وأوضح الجارحي “قد نذهب إلى لندن ليوم واحد فقط. سنطرح ما بين 1.5 مليار وملياري دولار خلال الأسبوع المقبل”.

تنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

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