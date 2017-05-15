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الخطوط اليمنية تستأنف رحلاتها إلى عدن بعد توقف يومين
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الخطوط اليمنية تستأنف رحلاتها إلى عدن بعد توقف يومين

2017-05-15 13:57:16

إستأنفت الخطوط الجوية اليمنية، رحلاتها بين مطارى القاهرة الدولي وعدن اليوم الاثنين، وذلك بعد يومين من توقفها بسبب التطورات الأخيرة باليمن وعدم الحصول علي تصريح العبور .

صرح مدير محطة الخطوط الجوية اليمنية في مطار القاهرة الدولي صالح با هديلة ان الخطوط اليمنية إستأنفت رحلاتها إلى عدن اليوم الاثنين، بعد توقفها يومين لإنهاء إجراءات الحصول على تصريح عبور أجواء المنطقة من قوات التحالف العربى ، والتى تشن هجمات على مواقع الحوثيين بالأراضى اليمنية .

واضاف ان الاثنين الماضي شهد اقلاع رحلتين الي  عدن  والى مطار سيئون بحضرموت ، و الثلاثاء اقلعت رحلتين أيضا إلى عدن و سيؤن، والأربعاء لم تقلع اي رحلات، والخميس اقلعت رحلة واحده الي عدن والجمعة اقلعت رحلتين الي عدن وسيؤن ، والسبت  الماضي اقلعت رحلة الي سيؤن ، وامس الأحد لم يشهد اقلاع رحلات ، واليوم الاثنين اقلعت رحلة الي عدن ومن المقرر غدا اقلاع رحلة  الي عدن .

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